Saúde: Questão de Postura

Sempre que fala sobre postura, o presidente da Sociedade Brasileira de RPG, Oldack Borges de Barros, brinca dizendo que o homo erectus se transformou no “homo sentadus”. Apesar do tom descontraído, a afirmação é um alerta. Segundo especialistas, entre eles o próprio Oldack, a maioria das pessoas já sentiu, ou sente regularmente, dores nas costas. As principais causas giram em torno do longo tempo que se passa sentado, da postura curvada, caída ou torta que acompanha quase todas as atividades do dia a dia e da falta de atividades físicas na rotina.

O engenheiro civil Juliano Bonach Batista Pires, 45 anos, era o exemplo perfeito. Passava o dia trabalhando sentando em frente a uma estação de computador, não se preocupava tanto com a postura e era sedentário. Com o passar dos anos as dores na região lombar se tornaram comuns, mas foi longe de casa que uma crise mudou a vida de Juliano. Uma dor aguda atingiu a perna direita e levou o engenheiro ao chão. “Fiquei ali, por algum tempo, e vi que era algo diferente das lombalgias que eu já vinha sentindo.”

O alerta levou Juliano ao osteopata, que o diagnosticou com hérnia de disco, uma lesão no disco intervertebral. Além do tratamento, o engenheiro precisou passar por um processo de reeducação postural e adotar atividades físicas que envolvessem alongamento. Fez pilates e musculação durante um tempo e hoje é adepto da caminhada, do ciclismo e da natação. O objetivo é manter um bom condicionamento muscular e, consequentemente, o alinhamento das vértebras. A poltrona de trabalho e o banco do carro ganharam dispositivos ergonômicos para regulagem e conforto lombar.

No caso do engenheiro, os hábitos foram o principal motivo para que ele desenvolvesse a doença na coluna, que teve sua musculatura enfraquecida e sobrecarregada. Juliano conta que a mudança de comportamento precisa ser monitorada constantemente. “Com o passar do tempo alguns hábitos vão sendo automatizados, mas outros a gente tende a flexibilizar. Estabilizar o abdome sempre que levanto, sento e deito para dormir já é algo natural e intuitivo, por exemplo. Mas ainda preciso me vigiar para não levantar nada pesado demais ou sabotar, mesmo que inconscientemente, a regra de alongamento: a cada 50 minutos de trabalho sentado, são 10 minutos alongando.”

Ombro, joelho e pé

Na época da crise mais forte, Juliano recorreu ao fisioterapeuta e osteopata Lucas Signates. Na visão do especialista, a maior causa da hérnia de disco são os maus hábitos posturais. “Principalmente por conta da vida atual. As pessoas passam grande parte do dia em posições estáticas, principalmente sentadas, encurvadas diante de um computador ou um celular.”

Saindo do ambiente de trabalho, Lucas também chama atenção para a postura adotada nas atividades domésticas. “Sempre devemos nos agachar em vez de nos encurvar para pegar algum objeto no chão ou passar uma vassoura debaixo na cama, por exemplo. A coluna foi feita para sustentar peso, e não para levantá-lo.”

Sobre a posição ideal para dormir, Signates orienta que a pessoa deve ficar deitada de lado, com um travesseiro na altura do pescoço para bom posicionamento cervical. Um segundo travesseiro deve ficar entre as pernas, dobradas, para bom posicionamento da lombar.

Segundo pesquisa do Ibope Conecta, que ouviu 1.354 pessoas, 65% dos entrevistados afirmam já ter tido dor nas costas e 58% deles acreditam que manter uma boa postura corporal é a principal atitude para impedir que os incômodos apareçam. A justificativa é que a postura adequada faz com que o corpo trabalhe de forma correta pois os órgãos vitais vão estar posicionados em seus devidos lugares, sem haver achatamentos. O favorecimento do bombeamento do sangue para coração e a flexibilidade nas articulações também são benefícios importantes.

Aliado a isso há ainda a questão emocional. Diversas áreas de estudo, como a fisioterapia e a ioga, reforçam a relação entre um coração desanimado e uma postura corporal abatida. Nesses casos, a energia não flui e a concentração fica prejudicada. Além disso, o estresse e ansiedade aumentam muito a tensão muscular do corpo e tornam as terminações nervosas mais sensíveis, deixando a musculatura da cervical ou das costas mais tensa e impactando toda a mobilidade da coluna. Para auxiliar, inserir momentos de alongamento na rotina é um caminho bastante indicado por especialistas.