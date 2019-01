Saúde à Mesa

Não sei bem quando comecei a gostar de chás, mas, quando paro para pensar, me vem o cheiro do chá de hortelã recém-colhido do jardim e servido quente no lanche da tarde na casa da minha vó Maria. Ou ainda o chá de canela bem quentinho e doce nos dias frios, ou ainda o chá-mate (servido…