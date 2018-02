Séries com outros sotaques fazem sucesso com o público

Um plano para um grande assalto, gênios do crime reunidos e muita ação. Parece uma série tipicamente americana, mas não é. A fórmula, velha conhecida do público, está na essência de uma das produções do momento, La Casa de Papel, que ganhou a atenção dos brasileiros nas últimas semanas. Detalhe: a série é falada totalmente em espanhol e é produzida e estrelada por espanhóis.

Apresentada no Brasil pela Netflix, a produção da Espanha ficou disponível no início deste ano para reforçar um time crescente: séries feitas fora do circuito Estados Unidos/Inglaterra, faladas em língua não-inglesa, que sem grande alarde viram queridinhas do público. Em termos de inovação e qualidade artística, La Casa de Papel nem é uma grande obra, mas não deixa de ter o valor ao mostrar um país tão interessante quanto a Espanha, mas às vezes muito pouco visto por aqui.

O movimento das outsiders não é recente no mundo das séries e já ganhou até representantes brasileiras. É o caso de 3%, distopia brasileira lançada no final de 2016, toda falada em português e com produção totalmente brasuca, de roteiristas a diretores e atores. A brasileira é outra que não está no panteão das melhores – tem problemas sérios de roteiro, direção e montagem –, mas também ganhou boas oportunidades fora de solo brasileiro e mostra que o País vai além do samba. No início de 2017, ela chegou a figurar no topo da listas das séries não faladas em inglês mais vistas nos Estados Unidos.

Streaming

Outro exemplo recente dessa realidade foi o fenômeno alemão Dark, que movimentou o mercado no final do ano passado, totalmente falada na língua de Angela Merkel. Em clima de mistério, a produção se passa em uma pequena cidade do interior do país e envolve viagens no tempo. A produção acabou ganhando espaço cativo entre fãs pela qualidade de roteiro e técnica e em parte pela boa divulgação boca a boca entre usuários de serviços de streaming (transmissão via internet).

Popularizado com a banda larga, o streaming é com certeza o grande responsável pelo novo movimento. Se antes era preciso disputar espaço no ar, em um grande canal de TV, agora as séries “fora do eixo” se beneficiam do novo cenário, proporcionado por redes como Oracle, Amazon Video, Hulu, além, claro, da Netflix, para citar alguns dos mais conhecidos.

Chegando quase sempre sem fazer grande alarde publicitário – a divulgação é basicamente feita pelo engajamento em redes sociais –, essas séries consolidam um fenômeno de derrubada de algumas fronteiras do mundo do entretenimento, entre elas a língua falada pelos personagens. E não são apenas produções inéditas que acabaram se beneficiando desse movimento. Muitos trabalhos antes relegados a suas regiões, mas com potencial para ganhar outros públicos, também tornam-se notoriedade.

Falada em catalão (língua prima do espanhol), a série Merlí é outro caso exemplar do fenômeno. Produzida desde 2015 na região da Catalunha, na Espanha, recentemente a produção caiu nas graças do público brasileiro, também no catálogo da Netflix. A produção conta a história de um professor que usa métodos pouco ortodoxos para estimular seus alunos a pensar. Sem muito barulho, a série passou a figurar no centro das atenções com a chegada da terceira temporada.