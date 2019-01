Magazine Série de 'Carmen Sandiego' na Netflix ganha 1º trailer A icônica mulher de vermelho está de volta em novas aventuras pelo mundo e relembrando o passado

No mês de janeiro, diversos lançamentos da Netflix entrarão em cartaz na plataforma. Entre eles, está a nova versão do desenho Carmen Sandiego, que fez sucesso no Brasil durante a década de 1990, e estará disponível a partir do próximo dia 18. A série conta como Carmen entrou para a V.I.L.E, uma "academia de treinamento para ladrões" e conta com as vozes de Gina Rod...