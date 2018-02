Sérgio Reis e Renato Teixeira unem hits em nova edição de Amizade Sincera

Os cantores e amigos de longa data Renato Teixeira e Sérgio Reis voltam amanhã a Goiânia para apresentar a segunda edição do elogiado show Amizade Sincera, com o qual rodam o País desde 2010. O projeto já rendeu um Grammy Latino à dupla de melhor álbum sertanejo, em 2015. A apresentação será no Teatro Rio Vermelho, às 21 horas.

Os veteranos cumprem quase religiosamente uma agenda na capital, seja com Amizade Sincera, com as apresentações solos ou com o projeto Tocando em Frente, ao lado do parceiro Almir Sater. Há cerca de cinco anos, Sérgio e Renato tocam na cidade, trazendo sempre na bagagem grandes sucessos que marcaram as bem-sucedidas carreiras. A última passagem deles por Goiânia foi no início do ano passado.

A amizade deles é bem representada no palco. A banda, que complementa o show, conta com a participação de um filho de Renato, Chico Teixeira, no violão de 12 cordas, e dois de Sérgio Reis: Paulo Bavini, na viola de dez cordas e violão, e Marco Bavini, na viola. A cozinha ainda conta com Wilson Levy no baixo, Natan Marques no violão e na guitarra, e Marcinho Werneck, na flauta.

Clássicos

O repertório é recheado de clássicos, como Beijinho Doce, Canção da América, Cabecinha no Ombro, Saudade Danada, Trem do Pantanal, O Menino da Porteira, Deus e Eu no Sertão, além da canção que empresta o nome para a apresentação, Amizade Sincera. Os artistas fizeram uma verdadeira curadoria da música sertaneja para homenagear grandes compositores.

“São canções com a cara do povo brasileiro, mas não daquelas que tocam em grandes arenas, são as que tocam o coração. São letras consagradas pela família brasileira. Nós levamos essas músicas para o palco com uma roupagem real, com um frescor, mas mantendo a natureza de cada uma delas. Buscamos a essência dessas composições”, comenta Renato Teixeira.

Serjão, como é conhecido, inclusive já gravou quase todos os sucessos de autoria de Renato Teixeira. A primeira composição gravada foi nos anos 80, a Sina de Violeiro. “Ele é um poeta. Somos vizinhos na Serra da Cantareira, em São Paulo, e amigos há 50 anos. Isso facilita. Temos uma amizade forte, uma irmandade mesmo. Todos os problemas solucionamos juntos”, diz Sérgio.

Para os artistas, o show nada mais é do que um convite para que o público entenda e compartilhe um pouco do carinho que um tem pelo outro. “O Sérgio é muito importante para nossa música, para nossa cultura e para o povo, que vê nele uma referência. Ele joga em um time em que é do tamanho de Orlando Silva, Nelson Gonçalves e João Gilberto”, avalia Renato.

SERVIÇO

Show: Amizade Sincera, com Sérgio Reis e Renato Teixeira

Data: Amanhã, às 21 horas

Local: Teatro Rio Vermelho (Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, Centro)

Ingresso: Plateia inferior - R$ 120 (meia) e superior - R$ 80 (meia). Quem doar 1 kg de alimento paga meia

Informações: www.meubilhete.com