Magazine Sérgio Reis é internado e passa por cirurgia no coração Hospital informou que cantor está internado e encontra-se estável

Sérgio Reis está internado desde o dia 31 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de arritmia cardíaca e teve de passar por uma cirurgia. De acordo com o hospital, o cantor e deputado federal deu entrada no hospital com uma fibrilação atrial e foi submetido a uma ablação da arritmia, um procedimento cirúrgico para tratar as arritmias, que é real...