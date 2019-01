Magazine Sérgio Britto, dos Titãs, faz show em Goiânia Repertório tem clássicos do rock nacional e internacional, passando por sucessos de várias bandas conhecidas

Conhecido pela trajetória na banda Titãs, Sergio Britto faz show nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, no Bolshoi Pub. O repertório do show terá clássicos do rock nacional e internacional, passando pelos maiores sucessos da Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, The Cash, Ramones, The Beatles e, claro, os maiores hits do Titãs. Entre as canções selecionadas estã...