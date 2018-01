São Joaquim abre programação 2018 com goiano “As Duas Irenes”

O Cineteatro São Joaquim, na cidade de Goiás, abre a programação 2018 com sessões de cinema, neste sábado, com a exibição do filme As Duas Irenes. A obra cinematográfica fica em cartaz por duas semanas, com sessões sempre às 19 e às 21 horas. Os ingressos serão vendidos a R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Produção goiana dirigida por Fábio Meira, o longa-metragem tem feito boa carreira nacional e internacional, acumulando prêmios em festivais como os de Gramado e Berlim. Protagonizado pelas jovens atrizes goianienses Priscila Bittencourt e Isabela Torres, que estreiam no cinema, a obra traz no elenco também Marco Ricca, Susana Ribeiro e as atrizes do Grupo Galpão Inês Peixoto e Teuda Bara. Um dos cenários da trama é a cidade de Goiás. No filme, Irene, uma garota de 13 anos, de uma família tradicional do interior, descobre que seu pai tem uma filha de outra mulher, com a mesma idade e o mesmo nome dela. Sem que ninguém saiba, ela decide procurar a garota e um mundo de descobertas se inicia. Em seguida, entra em cartaz no São Joaquim o filme Corpo e Alma, produção húngara, a partir de 3 de fevereiro.