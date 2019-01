Magazine Sátira a George W. Bush e Bohemian Rhapsody são destaques no Globo de Ouro A 76ª edição do festival apresenta neste domingo (6) os grandes destaques da da indústria cinematográfica, em uma espécie de "esquenta" para o Oscar

O esquenta já virou tradição de toda grande festa. E com o Oscar, a maior celebração do cinema, não poderia ser diferente. O aquecimento nesse caso é a 76ª edição do Globo de Ouro, que neste domingo (6) apresenta ao público os grandes destaques da indústria cinematográfica, fazendo uma espécie de previsão sobre quem levará para casa as estatuetas mais cobiçadas ...