Magazine Ryan Reynolds brinca com Paul McCartney ao publicar foto com o 'fã' Ator aproveitou a oportunidade para registrar o encontro com o músico

Ryan Reynolds, o ator conhecido por interpretar o Deadpool no filme homônimo, fez uma brincadeira divertida com Paul McCartney. Reynolds publicou uma imagem do dia em que conheceu o músico. Have you ever had a dream to meet someone so badly and somehow it comes true? You’re welcome, Paul. Uma publicação compartilhada por Ryan Reyno...