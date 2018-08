Magazine Rouge cancela show em Goiânia Saiba como conseguir o reembolso

Após ter duas apresentações adiadas em Goiânia, o grupo Rouge cancelou o show programado para o dia 25 de agosto na capital. O motivo do cancelamento não foi divulgado. De acordo com o comunicado da assessoria, quem adquiriu o ingresso físico deve fazer o reembolso no Coletivo Centopeia, localizado na Av. Cora Coralina, nº 140, Setor Sul. A troca pode ser fe...