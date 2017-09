Rotina com movimentos

De modo geral, exercícios funcionais, que fortaleçam a extensão do tronco e das costas, como ioga e pilates, são os mais indicados para quem sofre com dores na coluna. A musculação também pode ser uma opção quando não há restrições quanto ao levantamento de peso. Mas independente da escolha, o foco é o fortalecimento dos músculos do core - abdome, região lombar, pelve e quadril, que são responsáveis pela sustentação e estabilização de praticamente todos os movimentos do corpo.

O educador físico Guilherme Siqueira Pitaluga chama a atenção para a necessidade do descanso do músculo com intervalos entre os dias em que o aluno pratica atividades físicas. O programa do cantor William José Pereira, 62 anos, foi montado em cima dessa observação. Há dois anos ele faz musculação, duas vezes por semana, na academia do prédio onde mora. Sob o olhar atento de Guilherme, são 30 minutos de exercícios de fortalecimento e 20 de alongamento.

William José procurou o personal trainer devido a uma dor lombar que o incomodava muito. Além disso, uma curvatura da coluna vertebral, que faz com que a parte superior das costas apareça mais arredondada do que o normal, também precisava ser tratada. A opção pelo treino acompanhado por um profissional foi feita pelo cantor devido ao risco do aparecimento de lesões causadas pela prática de atividades físicas de forma errada.