Roteiros para fugir no carnaval

Os avessos ao confete e à serpentina podem não simpatizar com Rei Momo, mas não têm como não gostar do feriado de carnaval. Afinal, eis a desculpa perfeita para pôr o pé na estrada e viajar para um lugar bonito e relaxante para recarregar as energias. E olha que falta menos de um mês para começar a folia. A Momondo, buscador de passagens aéreas e hotéis, listou oito lugares tranquilos para aqueles que querem fugir do carnaval e curtir um merecido descanso, seja no Brasil ou nos países vizinhos.

Jalapão (TO) Outra opção para literalmente fugir de todo mundo: o Parque Estadual do Jalapão, hoje bastante conhecido por conta da novela O Outro Lado do Paraíso (Globo), é daqueles paraísos naturais que ainda não são exageradamente popular entre os turistas, e, por causa de sua baixíssima densidade habitacional, é comum ficar sem ver ninguém ao redor por dias a fio. Faltam pessoas, mas sobra uma fauna das mais ricas – tamanduá-bandeiras, capivaras, raposas, onças, araras-azuis, etc. – que tomam conta dos 34 mil quilômetros quadrados de área do parque nacional que faz fronteira com a Bahia, o Piauí e o Maranhão. A paisagem do Jalapão mistura imensas dunas de areia alaranjada, rios, riachos, cachoeiras e lagoas de água super cristalina, além dos característicos chapadões de até 800 metros de altura que o cercam. Pode não haver estradas asfaltadas, sinal de celular ou luxo nas pousadas, mas a natureza encarrega-se de “compensar” qualquer limitação.

Edmilson Sanches/Wikimedia Bonito (MS) Que tal escolher a capital brasileira do ecoturismo para fugir do carnaval? Bonito, no Mato Grosso do Sul, não poderia fazer mais jus ao seu nome. Trata-se da cidade mais famosa do Parque Nacional da Serra da Boquena, que também inclui Jardim, Bodoquena e Guia Lopes da Laguna. Aproveitar as paisagens naturais de Bonito será o antídoto perfeito para a folia de Momo. Mas não que precise ficar parado por lá. Ao contrário, há muitas opções de adrenalina e aventura, como praticar snorkel e flutuação no Rio de Prata, com suas águas absurdamente cristalinas, ou simplesmente se encantar com a beleza única da Gruta do Lago Azul. Cachoeiras, cavernas, rios tranquilos ou com correnteza para esportes, trilhas para passear a cavalo e por aí vai... em Bonito tudo é, com o perdão do trocadilho, lindo.

Itsme Marttin/Wikimedia Mendoza (Argentina) Que tal passar o carnaval em um cenário em meio à montanha mais alta do planeta fora da Ásia? Mendoza, na Argentina, auto-intitulada “Terra do Sol e do Bom Vinho”, reúne atrações tanto para os gourmets quanto para os aventureiros. A região é o maior centro viticultor da América do Sul, com nada menos que 1.200 vinícolas, várias delas abertas para visitação e, claro, degustações – Ruca Malen, La Azul, Catena Zapata, etc. Outro destaque é o majestoso Cerro Aconcágua, com seus 6.962 metros de altura. Tudo bem que chegar ao seu topo requer coragem e experiência, mas admirá-lo desde o Parque Provincial Aconcágua, já vai valer (e muito) a viagem.

Ricardo Rafael Chapada dos Veadeiros (GO) Considerada Patrimônio Natural pela Unesco, a Chapada dos Veadeiros reúne algumas das mais belas paisagens do cenário natural brasileiro, com seus cânions, cachoeiras, rios, piscinas naturais e enormes paredões rochosos. Fica no ponto mais alto do Planalto Central, a 1.700 metros de altitude, numa área total de 65 mil hectares. A vegetação nativa inclui ipês, aroeiras e buritis, e o local é refúgio para animais com risco de extinção, como a onça-pintada, o lobo-guará e o cervo do Pantanal. As opções de passeios e atividades podem ser com ou sem adrenalina – escolha entre subir no Mirante do Jardim de Maitreya para apreciar a paisagem, ou encarar a difícil Trilha dos Saltos e mergulhar sob uma cachoeira de 120 metros de altura.

Manufatura de Ideias/Momondo Ilha do Cardoso (SP) Eis uma opção de programa com ritmo totalmente oposto ao do carnaval: uma ilha onde não pega celular, não há energia elétrica (apenas geradores) e com acesso razoavelmente difícil. Parece muito esforço? Pois a beleza natural da Ilha do Cardoso compensa qualquer dificuldade. A 260 km de São Paulo, a ilha é localizada em Cananeia, e quase todo seu território está dentro de um parque estadual protegido. Então, dá para imaginar a beleza da paisagem natural: praias, cachoeiras e trilhas intocadas e com um clima quase zen. Basta escolher uma das piscinas naturais (Laje, Ipanema, Fale Pequeno, Fale Grande) para passar dias preguiçosos em meio à fauna e flora das mais belas do Brasil.

Gustavo Maximo/Momondo Serra da Canastra (MG) Para quem quer aproveitar o feriado do carnaval para ter um contato intenso com a natureza, o Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, é um paraíso. Longe da agitação da cidade grande, a dica é optar por uma pousadinha em São Roque de Minas, que fica próximo da “portaria” principal do parque e da maioria das atrações. Entre elas, a Cachoeira Casca d’Anta, a mais alta queda d’água do Rio São Francisco, com 186 metros de altura. Além dessa e de outras tantas cachoeiras, há uma infinidade de trilhas, caminhadas e passeios pelo parque, incluindo um safári fotográfico para ver de perto os animais locais, com o tamanduá-bandeira e o lobo-guará.