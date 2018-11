Magazine Rosto de Michelangelo é descoberto em Basílica de Florença Imagem foi encontrada em obra do italiano Giorgio Vasari

O rosto do artista Michelangelo Buonarroti (1475-1564) escondido sob o disfarce de Nicodemos foi descoberto durante o restauro do retábulo do pintor Giorgio Vasari (1511-1574) para o altar na Basílica de Santa Croce, em Florença. Na obra de Vasari, intitulada "Cristo encontra Verônica no caminho para o Calvário", datada de 1572, o rosto de Michelangelo é reco...