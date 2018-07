Magazine Ronaldo Caiado é entrevistado por Jackson Abrão; assista Pré-candidato ao Governo de Goiás é o convidado desta segunda-feira do programa Jackson Abrão Entrevista

O entrevistado desta segunda-feira (16) do programa Jackson Abrão Entrevista é o pré-candidato ao Governo de Goiás Ronaldo Caiado. Ele conversou com o jornalista Jackson Abrão sobre as eleições de 2018. "Eu tenho que mostrar quem eu sou e como eu trabalho", disse, sobre o que acha que é o mais importante em uma campanha política. Questionado sobre ser muito cobrad...