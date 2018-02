Ronaldinho Gaúcho vem a Goiânia e fará show ao lado de João Lucas & Marcelo em boate

A dupla João Lucas & Marcelo iniciará no próximo sábado (24), em Goiânia, a agenda de shows de 2018. O retorno aos palcos será na boate Villa Mix, no setor Marista, e contará com a participação especial de Ronaldinho Gaúcho.

O show fará parte da festa de lançamento de um aplicativo de transporte do ex-jogador de futebol, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e eleito duas vezes melhor do mundo (2004 e 2005) pela Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa).

O convite para a apresentação da dupla goiana partiu de Ronaldinho Gaúcho, que já gravou uma música, "Joga o copo pro alto", ao lado deles e do DJ carioca Dennis. O ex-atleta já subiu em palcos também ao lado de nomes como Wesley Safadão e do grupo Revelação.

No evento, a dupla João Lucas & Marcelo cantará ainda músicas novas como "Morango e Mel" e "Sextou", que integrarão o novo álbum da dupla, atualmente em fase de preparação. Em 2018, eles completam sete anos de carreira.

SERVIÇO

Festa Baile R10 - Lançamento do aplicativo de transporte Easier 123

Atrações: Ronaldinho Gaúcho e Banda / João Lucas & Marcelo

Data: Sábado, 24 de fevereiro

Local: Boate Villa Mix Goiânia (Av. 136, n° 960, Setor Marista)

Horário: a partir das 22h

Mais informações: (62) 3954-6633 / (62) 98441-9503