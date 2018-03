Roleta de emoções: Malhação se inspira em sucesso canadense e aposta no rodízio de personagens

Ao longo dos anos, o público brasileiro se acostumou a acompanhar novelas que têm um núcleo protagonista rodeado por personagens coadjuvantes. Assumindo cada vez mais a estética das séries da TV fechada e dos serviços de streaming, a nova temporada de Malhação, da Globo, que estreia nesta quarta-feira (7), traz para a TV aberta um conceito, no mínimo, curioso. Em Malhação: Vidas Brasileiras não haverá apenas um personagem principal, mas a alternância de 17 histórias.

O formato é inspirado no sucesso da novelinha canadense 30 Vies, escrita por Fabienne Larouche. A produção contou com 11 temporadas, exibidas entre 2011 e 2016 no Canadá, e teve mais de 600 episódios. A estrutura do programa dava preferência a tramas mais curtas, que se resolviam em até oito capítulos. “Na nova temporada de Malhação, a cada 15 dias, vamos fundo na história pessoal de um adolescente da escola, fazendo com que ele ganhe um protagonismo temporário”, explica Patrícia Moretzsohn, autora da trama, que tem supervisão de Daniel Ortiz e direção artística de Natália Grimberg.

Moretzsohn, que ajudou a implantar o formato do programa teen em 1995, retorna aos textos de Malhação após quatro anos de ausência. O desafio da equipe é manter os índices de audiência conquistados pela última temporada, Malhação: Viva a Diferença, escrita por Cao Hamburger, que chegou ao fim na segunda-feira. A nova temporada vai mergulhar na vida de cada um dos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Sapiência para tratar de questões como drogas, machismo, desemprego, idealização do corpo, racismo, assédio, intolerância religiosa, maternidade precoce, entre outros assuntos latentes no universo jovem.

O fio condutor dessa diversidade de histórias caberá ao personagem da atriz Camila Morgado, a professora Gabriela Fortes. Absolutamente apaixonada pela profissão, a professora acredita que sua vocação vai além do ofício, está estampada na alma. Corajosa, traz consigo a jovem idealista do passado, que esperava mudar o mundo com seu trabalho em sala de aula. Há anos ensina Português e Literatura na Escola Sapiência, colégio particular de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e a cada dia fica mais evidente sua necessidade de se dedicar a um sonho antigo: contribuir com a educação de adolescentes carentes, dando a eles uma possibilidade de um futuro diferente.

“Gabriela quer formar jovens pensantes. O grande sonho da vida dela é levar educação de qualidade para as pessoas que não têm oportunidade. É uma personagem encantadora, que vem com ideais de uma boa educação para todo mundo. É louca pelo trabalho que exerce e gosta de ser educadora”, conta Camila Morgado. Gabriela consegue fechar uma parceria com a ONG Percurso para oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda na Escola Sapiência. Assim, as turmas do primeiro ano do ensino médio passam a ter uma mistura entre alunos regulares com bolsistas. Gabriela tem a missão de apresentar resultados positivos logo no primeiro ano.