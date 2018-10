Magazine Roger Waters homenageia Marielle no Rio e parte da plateia vaia O músico, que tocou todo o tempo debaixo de chuva, contou ter ficado de "coração partido" ao ler sobre a execução da parlamentar num jornal, à época do crime

De passagem pelo Rio de Janeiro com seu show de forte conteúdo político, Roger Waters homenageou na noite desta quarta-feira, 24, a vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março, e recebeu em seu palco, no Maracanã, a filha dela, Luyara Santos, a viúva, Mônica Benício, e a irmã, Anielle Franco. Elas entregaram ao cantor britânico, fundador do Pink Floyd,...