Magazine Roger Waters faz seu espetáculo da resistência e coloca Jair Bolsonaro em lista de neofascistas Artista, que se apresentou em São Paulo nesta terça-feira, 9, usou crianças brasileiras no palco como se fossem reféns do Estado Islâmico

Roger Waters entrega o que promete logo no inicio. A tensão que ele cria com a imagem em seu telão gigante, de uma mulher sentada à beira de um oceano, é incrível. O mundo está prestes a acabar, mas isso só vai ser revelado quando ele estiver próximo de aparecer no palco. Breathe levanta as plateias lotadas, com mais uma revelação. No andar de cima das arquibancadas, em cad...