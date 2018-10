Magazine Roger Waters faz homenagem a Moa do Katendê durante show em Salvador Músico inglês vem deixando marcas políticas em sua turnê pelo Brasil; músico chorou no palco da Arena Fonte Nova

O músico inglês Roger Waters prestou homenagem nesta quarta-feira, 17, ao capoeirista, ativista cultural e fundador do afoxé Badauê Romualdo Rosário da Costa, 63, conhecido como Moa do Katendê. O ato ocorreu no seu show na Arena Fonte Nova e depois foi reproduzido por Waters nas redes sociais. O cantor se emocionou e chegou a chorar no palco. &nb...