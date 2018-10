Magazine Roger Waters, ex-Pink Floyd, causa polêmica após protestar contra Bolsonaro em show Um dos fundadores da Pink Floyd, Roger Waters faz espetáculo em São Paulo e divide opiniões ao colocar Jair Bolsonaro em lista de neofascistas. Show chega a Brasília no sábado

Roger Waters entrega o que promete logo no início do show em São Paulo, na terça-feira (9). A tensão que ele cria com a imagem em seu telão gigante de uma mulher sentada à beira de um oceano, é incrível. O mundo está prestes a acabar, mas isso só vai ser revelado quando ele estiver próximo de aparecer no palco. Breathe levanta as plateias lotadas, com mais uma revel...