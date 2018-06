Magazine Rodrigo Teaser volta a Goiânia com “Tributo ao Rei do Pop” Cover de Michael Jackson apresenta espetáculo focado na obra do ícone pop, nesta sexta-feira (08), às 21 horas

Um dos mais famosos covers de Michael Jackson no Brasil, o cantor e ator Rodrigo Teaser sobe ao palco do Teatro Rio Vermelho, nesta sexta-feira, às 21 horas, com o show Tributo ao Rei do Pop. A apresentação terá banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos especiais e elevadores cênicos, trazendo os grandes sucessos de Michael Jackson. A turnê circula d...