Roda Gigante, novo filme de Woody Allen, chega nesta quinta aos cinemas

O novo do Woody Allen. Para os fãs do diretor americano, tanto faz o nome do filme, no caso Roda Gigante, que estreia hoje em Goiânia. A assinatura do polêmico diretor nos créditos é motivo mais do que suficiente para assisti-lo. Em um ano em que escândalos sexuais abalaram Hollywood, não deve ter sido fácil para o cineasta de 82 anos – que coleciona graves acusações de assédio que sempre desmentiu – ter encarado os jornalistas na hora de divulgar o novo trabalho.

Nas poucas entrevistas que concedeu, o assunto era terminantemente proibido, inclusive nomes de outros acusados – como Harvey Weinstein, Kevin Spacey e Oliver Stone. O foco deveria ser a nova obra, que reúne quatro personagens desesperados na Coney Island dos anos 1950, a grande feira e parque de diversões junto à praia do Brooklyn, em Nova York, na qual o diretor passou parte de sua infância. Foi ali que Woody Allen filmou a primeira cena de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), que se passa pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Desde então, o cineasta vem prestando, de diferente formas, sua homenagem a Nova York. A produção é estrelada por Kate Winslet, de Titanic, e pelo cantor pop Justin Timberlake, que faz as vezes de narrador.

A boa notícia para os fãs é que Roda Gigante ostenta todas as características do cinema do diretor nova-iorquino. As histórias dos personagens formam um melodrama cheio de boas nuances. Ginny (Winslet) é uma ex-atriz emocionalmente instável, que agora trabalha como garçonete; Humpty (Jim Belushi) é o marido de Ginny e operador do carrossel do parque de diversões; Mickey (Timberlake) é um belo e jovem salva-vidas que sonha em se tornar um dramaturgo e Carolina (Juno Temple), a filha estrangeira de Humpty, está fugindo de gângsters no apartamento do pai.

Ao explicar porque escolheu a icônica Coney Island e seus parques de diversões como cenário, Allen explicou que é por ser um lugar cheio de sustos fáceis e falsas aparências. “Meus personagens vivem do outro lado do cenário desse grande espetáculo de magia. Eles sabem no que consistem seus truques baratos. Quando são vistos sobre o palco, parecem maravilhosos. Mas, sob a superfícies, você descobre que são insossos e que não têm nenhum glamour”, explicou em entrevista ao jornal El País.

O tom é nostálgico e Woody Allen se mantém fiel a um cinema que nasce da complexidade humana das personagens, não apenas da ostentação dos meios técnicos. No filme, a mulher casada e triste vivida por Kate Winslet mora em um apartamento com vista direta para a imensa roda-gigante do parque. O brinquedo obscurece sua vista do oceano quase como uma metáfora da própria vida. A interpretação de Winslet tem sido muito elogiada e a atriz é, desde já, forte candidata ao Oscar. Para a crítica, Roda Gigante é um retorno do diretor a fábulas morais exploradas em sucessos como em Hannah e suas Irmãs (1986), Crimes e Pecados (1989) ou Ponto Final – Match Point (2005).

Aliás, foi com Match Point que Kate Winslet teria tido sua primeira oportunidade de trabalhar com Woody Allen. O convite lhe foi feito pelo diretor, mas ela acabou recusando para dedicar-se ao filho recém-nascido. “Sabia que era muito possível que essa fosse a minha única chance”, disse Kate à revista Variety. “A ideia de trabalhar com Woody Allen é muito emocionante”, acrescentou à revista. “Eu o acompanho desde que decidi me tornar atriz”.