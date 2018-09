Magazine Rock com folia Shows da banda Biquini Cavadão, do cantor Humberto Gessinger e o Carna Gyn são as principais atrações

Os roqueiros têm encontro marcado nos shows de dois dos grandes representantes do gênero amanhã, a partir das 19h30, no Flamboyant In Concert. A abertura será com Humberto Gessinger, ex-vocalista dos Engenheiros do Hawaii, que traz o repertório do DVD Ao Vivo Pra Caramba e sucessos. O encerramento será com o Biquini Cavadão com a turnê Voltas que o Mundo Dá....