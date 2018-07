Magazine RoboCop Retorna: Neill Blomkamp vai dirigir novo filme do ciborgue Obra deve ignorar versão de José Padilha e dar continuidade à trilogia original

Quatro anos após o lançamento do filme "RoboCop", remake do clássico dos anos 1980 que foi dirigido pelo brasileiro José Padilha, o estúdio MGM planeja fazer um novo filme baseado no policial ciborgue que continuaria a trama a partir dos filmes originais. Segundo o site Deadline, o diretor sul-africano Neill Blomkamp foi contratado para comandar o projeto. "O film...