Magazine Roberto Carlos canta 'Emoções' para convidados e elogia Goiânia O cantor Leonardo também esteve no evento

O cantor Roberto Carlos participou na noite de quinta-feira (17), da abertura oficial dos apartamentos decorados do Horizonte Flamboyant, empreendimento onde o "rei" é sócio através da Emoções Incorporadora. O evento, apenas para convidados e compradores dos apartamentos, aconteceu no estande de vendas instalado na orla do Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, onde s...