Magazine Roberta Miranda conta que perdeu dois filhos Artista foi a primeira mulher da Música Popular Brasileira a vender mais de um milhão e meio de discos no lançamento do primeiro álbum de carreira

Roberta Miranda está na estrada há mais de 30 anos. Foi a primeira mulher da Música Popular Brasileira a vender mais de um milhão e meio de discos no lançamento do primeiro álbum de carreira. Entre as canções de sucesso estão A Majestade O Sabiá, Pimenta Malagueta, Vá Com Deus e Sol da Minha Vida. Com a vida profissional agitada, mas a pessoal sempre reservada, ...