Rob Nunes registra seu primeiro DVD em espaço no Setor Marista

O cantor sertanejo Rob Nunes (foto) grava seu primeiro DVD nesta terça-feira, a partir das 20h30, no Spa Relancer, no Setor Marista. O registro do trabalho contará com as participações especiais dos também sertanejos Gusttavo Lima e Naiara Azevedo, além do vencedor do primeiro The Voice Kids, Wagner Barreto, a cantora pop Tânia Mara e o funkeiro Jerry Smith. De acordo com os produtores do trabalho, a gravação terá cenário tecnológico e decoração luxuosa. Além das tradicionais canções românticas, Rob vai apresentar também novas misturas e outros ritmos. O cantor lançou recentemente a música Como é Que Faz, em parceria com Jerry Smith, que na primeira semana ultrapassou com folga a barreira de 5 milhões de visualizações no YouTube. Local: Rua 1.130, nº 360, Setor Marista. Informações: 3928-4350 (Spa Relancer).