O ex-baterista dos Beatles Ringo Starr será condecorado com o título de "Sir" pela rainha Elizabeth II. O anúncio oficial será feito formalmente nas Honras de Ano Novo no Palácio de Buckingham, informou o tabloide inglês The Sun". O título será dado pela dedicação de Starr às causas sociais, como a luta contra a aids e o abuso sexual infantil, além da luta pelos direitos humanos.

Não é a primeira vez que o músico de 77 anos recebe reconhecimento oficial. Em 1965, ele e a banda se tornaram membros da Excelentíssima Ordem do Império Britânico, proposta pelo então primeiro-ministro Harold Wilson.

O também ex-Beatle Paul McCartney recebeu o título de "Sir", em 1997. Dentre os motivos pelo reconhecimento estão as obras de caridade realizada pelo músico, como a criação de uma escola para jovens intérpretes em Londres.

Além de Paul, outros músicos como Elton John e Mick Jagger e a escritora J.K. Rowling, já foram reconhecidos pela família real britânica.