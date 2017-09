Ricardo Balestreri é o convidado de Jackson Abrão Entrevista; assista 🎥

O episódio desta quarta-feira (13) de Jackson Abrão Entrevista, programa do site de O POPULAR, recebe o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do estado de Goiás, Ricardo Balestreri.

Norteou o papo a sensação de insegurança do cidadão e o trato do governo do estado com o efetivo policial. Questionado pelo jornalista Jackson Abrão sobre a impressão das pessoas de que mais policiais na rua significa mais segurança, Balestreri respondeu categoricamente. "A polícia é fundamental, mas não consegue dar conta sozinha”, disse, “mas você precisa casar isso com fatores de ordem educacional, casar isso com quadras de esportes, com iluminação pública”.

Assista: