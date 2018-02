Revista Ludovica promove evento sobre casamentos

Os casais que estão a um passo do altar têm encontro marcado nesta terça-feira (20), no Ludovica Noivas Pocket. O evento acontece, entre 16h e 21h, na Central de Decorados da EBM, localizada na Alameda Ricardo Paranhos.

A primeira edição do Ludovica Noivas traz para 2018 um formato com várias edições no ano, que reúne fornecedores para todos os detalhes que envolvem o casamento. A entrada é gratuita.

Participam do evento profissionais que trazem o que há de mais fascinante, moderno e sofisticado quando o assunto é casamento. O público presente poderá conferir tendências e novidades nos segmentos de decoração, fotografia, bufê, cerimonial, vestidos, joalheria, convites, enxoval e muito mais. Além dos expositores, haverá apresentações, palestras e degustações.

Confira a programação do evento



16h - Abertura

17h - O maquiador Rodrigo Lopes e a designer de joias Surama Bittencourt conversam sobre a beleza dos diferentes estilos de noivas

18h - O chef Artur Perné e o sommelier Felipe Prigol falam sobre comidas e bebidas que podem tornar o casamento inesquecível

18h30 - Você vai saber tudo sobre o enxoval para casamento

19h - Os cerimonialistas Alexandre Lozi e Camila Gurgel e as decoradoras Cristal e Tana Lobo vão dar todas as dicas para um casamento perfeito

19h30 - Apresentação do Coral Clave de Sol

20h - A chef casamenteira Tati Mendes vai dar uma aula de como montar uma mesa com etiqueta e sem frescura

20h30 - Degustação de espumantes