Magazine Revista 'Ludovica' deste mês destaca preparativos para o verão

A preparação para a estação mais quente do ano já começou e revista Ludovica que circula neste domingo está no clima. Para curtir tudo que a temporada oferece, a publicação destaca os preparos para chegada do verão, férias e planejamento de viagens, com família ou sozinha. O editorial de beleza destaca que estilo, personalidade e alegria nada têm a ver com a ida...