Magazine Revelação do jazz europeu, Elisa Rodrigues diz que seu sonho é cantar no Brasil Cantora faz mistura de estilos no disco 'As Blue as Red' e prova boa fase da geração portuguesa

Numa audição às cegas do álbum As Blue as Red é impossível não jurar tratar-se de uma nova cantora americana. Primeiro, pela pronúncia perfeita de um inglês escorreito. Depois, por conta do timbre, do uso do vibrato no final das frases, da capacidade de improvisação e do total controle rítmico, melódico e harmônico. Uma voz linda, potente, cheia de sentimentos, como n...