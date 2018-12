Magazine Retrospectiva do Google revela o que os goianos mais pesquisaram em 2018 A lista inclui também as receitas, as letras de músicas e os memes mais procurados em Goiás

Faltando poucos dias para o fim de 2018, o Google divulgou uma retrospectiva das tendências de busca nas regiões do Brasil. De acordo com a plataforma, os dados são baseados nos termos que tiveram maior ascensão neste ano em relação a 2017. Em Goiás, 'como fazer crepioca' ficou em primeiro lugar entre as buscas na internet. Em seguida, os goianos pesquisaram ainda ...