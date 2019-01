Magazine Retorno do Charlie Brown: filho de Chorão anuncia show gratuito para volta da banda O projeto não não tem apoio de ex-guitarrista: "Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe"

A banda Charlie Brown Jr anunciou o retorno da banda com show gratuito em São Paulo, na próxima sexta-feira (25). A volta do grupo foi idealizada pelo filho do Chorão, Alexandre Abrão e os integrantes que já fizeram parte da banda. Mas o projeto não não tem apoio de ex-guitarrista Thiago Castanho. O show vai acontecer no Vale do Anhangabaú, no dia do ani...