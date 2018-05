Magazine Retorno de Deadpool para os cinemas cria polêmica sobre classificação indicativa de 18 anos De acordo com o Ministério da Justiça, a produção da Marvel apresenta “drogas, violência extrema e conteúdo impactante”

Um mercenário, uma equipe de mutantes, um jovem em perigo e um soldado viajante no tempo. Todas as cartas estão na mesa e cabe a Deadpool (Ryan Reynolds) começar o jogo regado à comédia e ação. Sequência do filme de 2016, uma das maiores bilheterias da Marvel Comics, Deadpool 2 estreia hoje e apresenta uma nova aventura do anti-herói que combina humor e coragem ...