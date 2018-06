Magazine Restaurante de Goiânia é eleito o melhor da Região Centro-Oeste Comandado pelo chef Ian Baiocchi, goiano Íz é sensação no Brasil e conquistou o título no concurso nacional da revista Prazeres da Mesa 2018

Ian Baiocchi, chef e sócio-proprietário do Grupo Monino (Íz Restaurante, 1929 Trattoria Moderna, Monino Buffet, Grá Bistrô) foi um dos destaques do concurso os "Melhores do Ano" da revista Prazeres da Mesa. O resultado da votação foi divulgado nessa segunda-feira (18), no site oficial da publicação. Ganhamos! MELHOR RESTAURANTE DO CENTRO-O...