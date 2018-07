Magazine Respeitáveis visitantes

Dança com representatividade. No Festival Internacional de Dança de Goiás, além das competições de cada noite, o público terá contato com coreografias de profissionais atuantes em diferentes estilos. A chilena Natalia Berrios e o colombiano José Manuel Ghiso abrem a noite de amanhã, com o espetáculo Un Pas de Deux, com foco no balé e nas extensões do corpo e relação com...