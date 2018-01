Resenha com Cleber & Cauan é atração deste domingo à tarde na Pecuária de Goiânia

Os sertanejos Cleber & Cauan serão os anfitriões do show Resenha Cleber & Cauan neste domingo, a partir das 16 horas, na Pecuária de Goiânia. Participam da festa também o cantor Jefferson Moraes, a dupla Hugo & Guilherme e o encerramento do evento será com o projeto eletrônico JetLag Music, comandado pelos DJ Thiago Mansur e Paulo Velloso. A TV Anhanguera é emissora oficial do evento.

No repertório do show sucessos como Onde Há Fumaça Há Fogo, Embaixo do Tapete, Caminhão de Mudança, Quase, além de releitura de clássicos como Só Pensando em Você (Rick & Renner), Páginas de Amigos (Chitãozinho & Xororó) e Decida (Milionário & José Rico). “Preparamos um show especial e com uma estrutura bacana para o pessoal curtir aquela resenha gostosa”, comentou Cauan ao POPULAR.

Os goianos que ficaram conhecidos no Brasil com o hit Mel Nesse Trem, estão percorrendo o Brasil com a turnê do DVD Resenha. O projeto foi gravado em fevereiro do ano passado em Goiânia e contou com participações especiais de Israel & Rodolfo, Thaeme & Thiago, Tribo da Periferia, Fernando Zor, André & Andrade e Gian. A dupla já está planejando um novo registro do projeto em Cuiabá (MT).

O projeto Resenha teve origem em uma conversa informal, onde os cantores resolveram trazer para o palco os encontros que faziam com os amigos nas horas vagas em casa e que sempre acabavam em diversão e muita música. “Começou de uma brincadeira. O nosso show cresceu muito. É um evento maior e mais conceituado", comemora Cleber.

A dupla tem quase dez anos de estrada. Eles se conheceram na infância, no interior do Estado. Cleber canta profissionalmente desde os 8 anos de idade, já teve duas duplas e se apresentava em rádios e festas da cidade. Cauan cantou ao lado da irmã por anos em festivais e eventos locais, mas apenas por hobby. Pouco tempo depois, a música juntou os amigos.

SERVIÇO

Show: Resenha Cleber & Cauan - Com Cleber & Cauan, Jefferson Moraes, Hugo & Guilherme e JetLag Music

Data: 28 de janeiro (Domingo)

Local: Pecuária de Goiânia / R. 250, St. Nova Vila

Abertura dos portões: 16 horas

Ingressos: 2º Lote - Open bar: Cerveja, refrigerante e água

Masculino: R$ 160

Feminino: R$ 120

Valores sujeitos a alteração

Informações: www.ticmix.com.br