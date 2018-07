Magazine Repórteres e editor do POPULAR são selecionados para festival de fotografia em Brasília Três categorias da Exposição Coletiva do evento sob temática “água” tem trabalhos feitos por profissionais do jornal

Realizado em Brasília durante o mês de agosto, o Festival Mês da Fotografia 2018 contará com trabalhos realizados pelos repórteres multimídia e fotográficos do POPULAR, Ana Helena Borges e Marcello Dantas, e o editor de Fotografia, Weimer Carvalho. As propostas selecionadas foram divulgadas na última quarta-feira (4). A Exposição Coletiva da edição deste ano foi dividida em três categorias (foto i...