Magazine Renda de escritores com livros caiu 42% desde 2009, mostra estudo Levantamento do Sindicato de Autores dos Estados Unidos com 5 mil escritores mostra situação do ofício

Escrever nunca foi uma escolha de carreira lucrativa, mas um estudo recente da The Authors Guild, uma organização profissional para escritores, mostra que talvez nem mesmo seja mais aceitável. De acordo com os resultados da pesquisa, o salário médio para os escritores em tempo integral foi de US$ 20,3 mil em 2017, e esse número diminuiu para US$ 6,08 mil, quando os e...