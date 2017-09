Remake do filme It, a Coisa traz de volta o macabro palhaço Pennywise

O barquinho de papel navega na enxurrada enquanto seu dono, uma criança de pouco mais de 10 anos, corre em sua direção debaixo da chuva. Num certo momento, o brinquedo improvisado acaba indo parar dentro do boeiro. O menino, desesperado, tenta capturá-lo até que dá de cara com o macabro palhaço Pennywise. O clássico It, a Coisa está de volta em uma versão que homenageia a geração que viveu a atmosfera e o clima dos filmes de terror da década de 1990. O longa, dirigido por Andrés Muschietti, estreia hoje nas salas de cinema de todo o País.

Remake do telefilme de Tommy Lee Wallace, trata-se de uma adaptação da obra homônima de Stephen King, sendo um de seus maiores sucessos. A história é baseada no caso verídico de um homem que se fantasiava de palhaço para assassinar crianças nos Estados Unidos. Se no passado a minissérie povoou os pesadelos de uma geração de crianças, para agora a promessa é de que It faça um resgate daqueles que cresceram com as cenas na cabeça. Quer também conquistar uma nova parcela de crianças e jovens que ainda não conhecem a narrativa.

Para incorporar públicos, Andrés Muschietti, o mesmo que dirigiu o premiado Mama (2013), criou um clima que remete ao passado, de quando ainda crianças não brincavam em celulares ou em jogos de computador. Em suas bicicletas, o grupo de meninos conhecido como Losers Club (Clube dos Perdedores) tenta matar a criatura que dá nome ao filme. Referências de séries como a queridinha Stranger Things e seus atores Finn Wolfhard e Bill Skarsgard, dão o tom à produção.

Diferente da versão de 1990, o filme agora explora o psicológico de Pennywise. O que une as duas obras são os sustos muito bem dirigidos e a vontade de acompanhar até o final a saga dos garotos. A recente adaptação do livro de King será dividida em duas partes, com uma continuação sobre o que terá acontecido com o palhaço posterior à primeira história. Nos Estados Unidos, em cidadezinhas da Pensilvânia, por exemplo, as pessoas já começam a amarrar balões vermelhos no meio das ruas. Uma prova de que ainda haverá mais uma geração de crianças atormentadas pela figura assassina.