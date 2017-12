Relembre surpresas e decepções no cenário das artes e do entretenimento em 2017

Ninguém esperava que as novelas A Força do Querer, de Glória Perez, e O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, se tornariam fenômenos de audiência no horário nobre. Muito menos que o sertanejo da Marília Mendonça, com o hit Eu Sei de Cor, seria hino em festas e boates. Ou ainda que o primeiro filme de super-heróis com protagonismo feminino, Mulher-Maravilha, acabaria se tornando um dos longas mais rentáveis do ano. Ao mesmo tempo, não havia como prever que o Santander cancelaria a exposição de arte Queermuseu em Porto Alegre. Nem que a filósofa americana Judith Butler seria alvo de intolerância ao vir ao Brasil. Decepção mesmo foi a oitava temporada de The Walking Dead, além do fracasso de bilheteria de filmes como Rei Arthur. Na música, quem lamentou foi Claudia Leitte, que cancelou vários shows por falta de público. Entre surpresas e decepções, 2017 foi um ano movimentado nas artes e no entretenimento. Acompanhe.