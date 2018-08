Magazine Relembre os principais momentos da vida de Michael Jackson

O sétimo de nove irmãos, Michael Jackson nasceu em Gary, Indiana. Com apenas 5 anos de idade, entrou para o Jackson Five e lançou diversas músicas que se tornaram bastante populares como ABC, I Want You Back e Ben. A carreira era administrada pelo pai, Joe Jackson, que morreu recentemente, com o qual o rei do pop não tinha uma boa relação. Na vida pessoal, em 199...