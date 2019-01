Magazine Relembre a turma que acompanha Tintim

- Milu: O cachorrinho branco da raça fox-terrier surgiu em 1929, no álbum Tintim no País dos Sovietes e, desde então, continua ao lado do repórter em todas as suas aventuras, sem exceção. - Dupont e Dupond: Detetives idênticos na aparência e no jeito atrapalhado. - Professor Girassol: Amigo de Tintim, o cient...