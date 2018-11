Magazine Relação com o Brasil

No ano em que se decepcionou com o Oscar ao não ver Cidadão Kane ganhar todos os prêmios que achava que seu filme merecia, Orson Welles recebeu uma incumbência do governos dos EUA que desejava estreitar laços com países da América Latina no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo esforço, Walt Disney também esteve no Brasil, em 1941, e até criou um personagem em...