Reis e rainhas

A força do moçambique do Tonho Pretinho se destaca por sua fidelidade às concepções religiosas e às práticas culturais próprias dos descendentes de africanos na América que deram forma ao congado. A manifestação é herdeira de uma tradição forte e enraizada na região de Itapecerica, em Minas Gerais, que conta com quase dois séculos de existência. Nas cerimônias de coroação de reis congos nas festas de Nossa Senhora do Rosário, os tambores e as danças celebram, de um modo africano, os santos católicos e conferem a seu culto desdobramentos e significações. Na festa, os principais santos homenageados são Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês.