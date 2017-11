Reinaldo Moraes encerra oficinas de escrita criativa

O escritor Reinaldo Moraes debate o tema Literatura em Construção neste sábado, das 9 horas ao meio-dia e das 14 às 17 horas, na sede da União Brasileira dos Escritores Seção Goiás. O autor encerra a terceira edição das oficinas de escrita criativa promovidas pela UBE, pretendendo ainda construir um texto conjunto com os participantes. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no site www.ubeoficinas.com.br.

Reinaldo Moraes é escritor, roteirista, cronista e tradutor. Estreou na literatura em 1981 com o romance Tanto Faz. Em 1985, publicou o pequeno romance Abacaxi. Depois de 17 anos, retornou às prateleiras em 2003, com Órbita dos Caracóis. Em 2005, publicou o primeiro livro de contos, Umidade. Em 2009, veio o maior destaque: o romance Pornopopeia, considerado pela crítica um dos livros mais importantes publicados no Brasil nas últimas décadas. Atualmente, Moraes trabalha em novo livro, a ser lançado ano que vem.

A intenção do projeto é incentivar produções literárias de qualidade, além de difundir o conhecimento literário. Também promove a integração de autores locais e nacionais. Durante a programação foram promovidos outros sete encontros com escritores, como Cintia Moscovich, Marcelo Mirisola e Chacal. A primeira edição, realizada em 2014, contou com seis encontros. Ao todo, mais de 600 participantes passaram pelo evento este ano, movimentando a cena goiana.

SERVIÇO

Oficina: Literatura em Construção,com Reinaldo Moraes

Data: Sábado, a partir das 9 horas

Local: Rua 21, n° 262, Centro

Inscrições gratuitas: www.ubeoficinas.com.br