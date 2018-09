Magazine Reinaldinho, ex vocalista do Terra Samba faz show em Goiânia O cantor traz um repertório em formato acústico, misturando samba e axé

Com o show 'Boteco do Reinaldinho', o ex vocalista do grupo Terra Samba se apresenta em Goiânia nesta terça-feira (11), na boate Villa Mix, em Goiânia. O cantor traz um show em formato acústico onde canta axé, mas com misturas do samba carioca e paulista. O repertório dos anos 90 está inserido na programação do show, mas Reinaldinho também revive sucessos de Lul...