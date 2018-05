Magazine Reforma e avante

De frente ao Teatro Goiânia, o Palácio da Indústria é um dos exemplos de quando o Centro de Goiânia era o ponto mais expressivo do comércio da capital. Inaugurado em 1952, o prédio agora passa por uma reforma em suas instalações e, de acordo a assessoria de comunicação do Sesi, voltará ao projeto inicial de valorização de elementos com aspectos originais do art déco....